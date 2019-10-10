中国国际电子商务网，第一手的商务信息

此次塔县参展，是塔县电子商务进农村示范县扶贫工作的重要一环，通过线下活动对接农产品渠道，打造品牌，助力塔县早日完成脱贫攻坚工作。塔县的高原雪菊，用雪水灌溉，特殊的环境赋予了高原雪菊优秀的品质，雪菊浸泡在开水中，汤汁犹如琥珀一般，红润剔透。

2019-10-09 13:26:43 分享