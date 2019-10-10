中国国际电子商务网，第一手的商务信息

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中国快递量对全球增长贡献率超50%

10月9日是第50届世界邮政日。马军胜说，中国已经成长为世界上发展最快、最具活力的新兴寄递市场。

前8个月互联网行业利润增速超过收入

工信部最新数据显示，1-8月，全行业共实现营业利润709亿元，同比增长32.7%，增速同比提高19.7个百分点。

中欧班列eWTP菜鸟号正式开通运行

eWTP菜鸟号计划每周运行2班，由义乌始发，途经哈萨克斯坦等五国，直抵欧洲的地理中心比利时列日。

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  • OCDE提“数字税”解决方案 将提交G20财长会讨论

    经济合作与发展组织（OCDE）10月9日公布对数字（互联网）和跨国集团征税的“统一解决办法”，将于下周在G20集团财长会议上提出，目标是重新推动各国之间的谈判，期望在明年6月前达成政治协议。

    2019-10-10 13:51:08

  • 全国首个智慧法院实验室落户广州

    实验室占地440平方米，集“研发、测试、展示、培训”四大功能于一体，设有诉讼服务、办公办案、线上庭审、智慧执行、区块链研发、大数据管理等六大实验功能区，为诉讼服务、审判执行、司法管理提供综合试验场所。

    2019-09-11 11:35:05

  • 海关进出口环节监管证件联网核查政策解读

    据海关总署发布的国家药品监督管理局2018年148号公告显示，为进一步优化口岸营商环境，促进跨境贸易便利化，海关总署、国家药品监督管理局决定对《进口药品通关单》等7种监管证件实施电子数据联网核查。

    2019-09-05 12:03:36
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  • 庆祖国70华诞 新疆塔县雪菊香飘帕米尔

    塔县电子商务服务中心从即日起开始试运营，在服务中心游客可以选购塔县特色农产品，同时还可以参观塔吉克族的民族文化产品。文旅与农产品向结合，相互促进，带动塔县农产电商的快速发展，为2020年全县脱贫助力。

    2019-10-09 12:36:24

  • 新疆塔县受邀参加2019四川(内江)第五届川南电商博览会

    自2018年开展电子商务进农村示范县工作以来，当地政府大力推动本地农村电商发展，打造帕米尔相关的一系列品牌。此次中国国际电子商务中心特邀塔县政府出席本次活动，希望通过此类活动促进塔县与其他省市的交流，开拓视野，引入资源，促进当地产业发展，更好的完成示范县建设工作。

    2019-09-05 13:44:55

  • 感受雪山的清冽甘醇——新疆塔县稀有高原雪菊对接活动速来围观

    塔县雪菊以班迪尔乡为最，农户家中屋前屋后都喜欢种植雪菊，雪山水入住塔县的五条河流，用雪水灌溉，特殊的环境赋予了塔县优秀的品质，雪菊浸泡在开水中，汤汁犹如琥珀一般，红润剔透。

    2019-08-26 16:34:32

  • 塔什库尔干塔吉克自治县电子商务进农村示范县项目建设取得阶段性..

    塔县电子商务公共服务中心建成后，将辐射带动塔县农村传统特色产业助创、助产、增收，形成独具塔县特色的电商新模式，为推进塔县电商发展做出积极的贡献。

    2019-08-16 15:43:37
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  • 当5G“遇上”亦庄 城市成为创新第一现场

    清晨上班乘坐无人驾驶汽车抵达单位；在办公室仅通过智能操作系统即可管理车间机器人生产制造……这样的场景在北京经济技术开发区（北京亦庄）正在或即将成为现实。

    2019-09-11 11:40:29

  • 5G无人配送车现身北京

    相比于普通无人车，5G技术可以帮助车辆完成复杂场景的远程操作，完成指令动作更加精准可控。

    2019-09-06 10:48:40

  • 北理工智能机器人无人车迎新生

    9月3日上午，北理工迎来3911名本科生新生。今年，迎接2019级新生的除了在校师生，还有一批智能机器人和无人驾驶车。

    2019-09-04 10:48:21

  • 北京：企业要为快递小哥上社保

    《通知》提出，要明确快递企业用工主体责任，快递企业应当依法与劳动者订立劳动合同，缴纳社会保险费，按时足额支付劳动报酬。

    2019-08-30 11:36:04
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  • 广州开通AI智慧地铁站

    作为广州智慧地铁的示范站，佳都智慧城示范站打造出了一个具有未来感的AI智慧车站。

    2019-09-11 11:37:14

  • 广深港高铁内地段5G覆盖工程启动

    广东移动联合广铁集团、华为公司共同宣布，将在2020年春节前实现广深港高铁内地段全线5G覆盖，助力粤港澳大湾区发展提速。

    2019-09-04 10:52:44

  • 工业互联网标识：助大湾区一体化发展

    进一步深化粤港澳大湾区数字经济和工业互联网合作, 推动工业互联网创新应用,完善网络信息基础设施,促进大湾区区域经济一体化发展。

    2019-09-02 11:01:13

  • 深圳5G体验周带来好玩“黑科技”

    多个5G互动体验项目大排长龙，62项5G创新成果及产品展示精彩纷呈，中外人士争相了解中国5G的丰硕成果和最新进展，现场感受深圳走在5G时代最前列的足迹回音。

    2019-08-06 10:32:46
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  • 吉林老工业基地对工业互联网需求巨大

    工业互联网是经济结构调整和发展动力转换的关键，以大型制造业企业为发展支柱的吉林省在振兴过程中对工业互联网的应用需求巨大。

    2019-09-10 11:56:08

  • 吉林省电子商务实现首季“开门红”

    2019年一季度，吉林省电子商务交易额、农村网络零售额、跨境电商出口额在2018年实现30%以上高速增长的基础上，继续保持强劲势头，同比分别增长30.1%、23.8%、35%。

    2019-04-29 10:11:32

  • 吉林省宣布取消4项快递业证明

    吉林将取消快递业务经营许可中验资报告，财务年度报表，报关、报检、报验人员资质，快递业务员职业技能鉴定资格4项证明事项。

    2019-03-01 11:47:30

  • 辽源市政府工作报告提出推动快递电商融合发展

    要大力培育农业特色产业，推动快递和电商融合发展，加强乡村物流体系建设，促进农业领域社交电商、内容电商、直播电商发展，带动农产品销售。

    2019-01-30 10:43:42
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  • 江苏淮安：引入电商“活水” 助推乡村振兴

    近年来，淮安市供销系统立足自身特点和优势，坚持把“推进农村电商发展、打造网上供销社”作为深化供销合作社综合改革、加快新农村现代流通网络体系建设的重要抓手，积极参与农业农村电商建设，打造服务“三农”新主体，有力助推了乡村振兴战略的实施。

    2019-09-05 11:41:15

  • 南通开发电子口岸平台提升通关效率

    南通海关为了加快外贸通关效率，不断创新便捷、高效、绿色一站式办理方式，积极打造“互联网＋外贸创新”公共服务平台。

    2019-08-14 10:28:53

  • 无锡跨境电商综试区服务平台投用

    “全球贸易精准营销大数据平台”可以为用户提供全球近200个国家和地区的国际货物贸易进出口数据源查询，通过精准的大数据资源及数据分析结果，帮助企业掌握全球买家、卖家资源，精准定位海外市场。

    2019-08-05 10:53:59

  • 南京：打造国际软件名城

    近年来，江苏省软件和信息服务业保持了持续快速的增长，2018年，全省完成软件业务收入超过8860亿元，其中，南京市完成软件业务收入超过4500亿元，同比增长超过14.6%。

    2019-07-19 11:12:52
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  • 亳州谯城：深耕农村电商,助推精准脱贫

    亳州市谯城区注重运用大数据优势，在营造电商发展良好环境的同时，把电商精准脱贫与乡村振兴战略有机结合，以积极农村电商优化升级民生工程为发力点，探索出了一条精准脱贫的新路径。

    2019-09-03 11:05:13

  • 芜湖7月清理调度约30万辆共享单车

    芜湖自4月开展共享单车专项整治行动以来，取得了不小的成果，仅在7月就清理、调度约30余万辆共享单车。

    2019-08-07 10:17:08

  • 安徽推动农村电商优化升级 力争农产品网销额超500亿

    安徽省日前印发《农村电商优化升级工作方案》。按照方案，到2019年底，全省农村产品网络销售额新增100亿元以上、总额超过500亿元，新增农村电商经营主体5000个以上，农村电商产业特色更鲜明，助力脱贫攻坚更有效，农村电商发展环境更优化。

    2019-07-23 10:41:47

  • 安徽省首个跨境电商孵化中心揭牌

    该孵化中心是安徽省首个跨境电商孵化中心，致力于形成集跨境主体孵化、跨境企业辅导、跨境人才培养、跨境行业学术交流、跨境创客培育、跨境企业联合办公等综合型跨境电商产业集聚区。

    2019-07-15 11:34:22
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  • 贵阳：全国首个国家大数据安全靶场升级

    在一期建设的基础上，贵阳国家大数据安全靶场正在升级建设数字孪生城市靶场，以便形成攻防兼备的体系。

    2019-08-30 11:01:28

  • 贵州大数据让脱贫攻坚“大”有可为

    大数据让当地百姓共享数字红利。运用大数据，变“输血”为“造血”，走出一条“授人以渔”的可持续发展之路。

    2019-07-29 11:29:13

  • 贵州黔西南：将电价优势转化为“数据”优势

    作为贵州唯一可以自主定电价的地区，贵州省黔西南布依族苗族自治州充分发挥当地的能源优势、电价优势，以全国大数据综合试验区落户贵州为契机，大力发展大数据产业。

    2019-06-13 11:13:15

  • 贵阳大数据给医疗废物监管开“处方”

    医疗废物条码管理基于“物联网+固废管理”技术，通过地理信息定位、轨迹跟踪、数据采集、条码识别、视频监控等功能，使医疗废物在治疗科室产生点便实现数据的自动采集并回传至环保部门。

    2019-05-30 11:14:56
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  • 再次引发广泛关注 社交电商带货力是如何炼成的？

    近日，某社交电商平台以24小时销售596659斤土豆的成绩，成功创造中国首个扶贫助农的吉尼斯世界纪录。一时间，有关社交电商带货能力的话题，再次引发广泛关注。

    2019-09-10 11:07:18

  • “中国制造”社交软件助非洲年轻人“秀”出自己

    据了解，自2018年3月上线至今，Vskit的用户量已达1200万，主要覆盖撒哈拉以南非洲国家，支持英语、法语、斯瓦希里语和阿姆哈拉语等多种语言。在尼日利亚谷歌应用商店的娱乐类应用下载量排名中，Vskit位居第一。

    2019-09-04 11:17:24

  • 短视频正在带“热”冷门艺术

    短视频连接起大众审美与艺术创作，使原本不具备线下普及可能性的艺术门类，在短视频中实现了高深文化的解码，调和了高雅精英艺术与大众通俗艺术的不同旨趣，让不同受众同频共振、同屏共享，感受艺术魅力，提升审美情趣，涵养网络艺术生态。

    2019-08-23 11:09:24

  • 澳大利亚机场出“奇招”吸引中国游客：开发购物app

    据澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站8月12日报道，该机场正在与珀斯的人工智能软件企业OpenDNA合作，以便为其产品开发一款购物APP，从而能让中国游客在机场停留、在澳大利亚各地旅游甚至在中国的时候都可以购物。

    2019-08-14 11:28:29
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  • 日媒：滴滴日本下载量位列出行应用第一

    7月份滴滴国际版App反超日本本土软件JapanTaxi，在日本出行应用中下载数量位居榜首，并连续数周蝉联iOSApp Store旅游类应用榜首。

    2019-08-12 10:58:12

  • 摩拜将在多地涨价

    摩拜宣布，从7月25日起，将在上海、深圳、成都实行新的计费规则，价格略有上涨。摩拜表示，这是为了强化精细化运营，优化运营效率。

    2019-07-25 10:37:21

  • 三大车企抱团 网约车要“变天”

    酝酿一年后，国内出行市场终于迎来由三大车企领衔的“国家队”。由一汽、东风、长安三家车企联合苏宁、腾讯、阿里巴巴等共同投资的智慧出行平台T3出行正式上线运营。

    2019-07-24 11:10:35

  • 滴滴推出网约车开放平台，一汽、东风、广汽将接入

    根据预测，网约车市场在未来几年仍会持续增长。去年12月初，滴滴宣布升级调整组织架构时曾提及网约车公司内部“将会成立开放平台部，致力于探索开放平台的模式”，此后滴滴已与多家出行服务商达成平台接入协议。

    2019-07-16 13:26:40
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  • 塔县雪菊进京城 亮相生态食品博览会

    此次塔县参展，是塔县电子商务进农村示范县扶贫工作的重要一环，通过线下活动对接农产品渠道，打造品牌，助力塔县早日完成脱贫攻坚工作。塔县的高原雪菊，用雪水灌溉，特殊的环境赋予了高原雪菊优秀的品质，雪菊浸泡在开水中，汤汁犹如琥珀一般，红润剔透。

    2019-10-09 13:26:43

  • 2018年度中国零售百强榜单发布，天猫 京东 拼多多居前三

    名单显示，百强企业总销售规模首超7万亿元，7家企业销售规模过千亿元。榜单显示，7家销售规模过千亿元的企业为：天猫、京东、拼多多、苏宁易购、大商集团、国美电器、华润万家。

    2019-09-09 11:18:50

  • 脸书信息又遭泄露？美研究员发现数亿未保护用户数据

    据美国《世界日报》报道，造成2018年剑桥分析公司(Cambridge Analytica)用户个人资料泄漏丑闻的功能问题，9月4日再困扰“脸书”。有人在网络上一个未设保护的服务器中，发现数亿“脸书”用户的帐户数据。

    2019-09-06 11:40:55

  • 京东超市定了5个升级计划 三年要做8000亿

    9月3日，京东超市发布了围绕用户运营、渠道、产品、价格竞争力、营销玩法等五个维度进行全面升级的“TOUCH战略”，并提出了未来三年实现消费品成交额累计超8000亿的目标。

    2019-09-04 14:05:37
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国家邮政局 商务部关于规范快递
与电子商务数据互联共享的指导意见

国邮发〔2019〕54号 发布日期：2019年6月26日

两部门：电商平台不得阻碍当事人自由选择快递服务

电商与快递数据共享有新规：顺丰菜鸟之争难再现

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2019年电商产业园联盟年会在浙江杭州隆重举办

联盟成员代表200余人齐聚一堂，共同回顾过去的一年里联盟的大事小事，一起梳理2018年里电商人经历的那些变革。
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