中国国际电子商务网，第一手的商务信息

10月9日是第50届世界邮政日。马军胜说，中国已经成长为世界上发展最快、最具活力的新兴寄递市场。
工信部最新数据显示，1-8月，全行业共实现营业利润709亿元，同比增长32.7%，增速同比提高19.7个百分点。
eWTP菜鸟号计划每周运行2班，由义乌始发，途经哈萨克斯坦等五国，直抵欧洲的地理中心比利时列日。
经合组织的提议为新税法涵盖的公司设定了一个范围，界定它们必须在一个国家开展多少业务才能在该国纳税。
丰富的电商营销经验让中国企业在中东地区发展得风生水起，电商也点亮了中国和阿拉伯国家的“网上丝路”。
活动旨在提供一个农村电商致富带头人的经验交流与学习的平台，传播致富思想、理念、模式与经验。
国邮发〔2019〕54号 发布日期：2019年6月26日
2019年上半年，共计71家财产保险公司开展互联网保险业务，互联网财产保险保费收入达381…
中国物流与采购联合会和京东集团联合调查的2019年8月份中国电商物流运行指数为111.3点…
日前，民政部会同网信、电信主管部门，在新浪、腾讯公司支持下，依法关停第二批14家非法社会组…
国家邮政局8月26日发布的相关通告显示，涉及快递服务问题的55908件，占总申诉量的95.…
今天的我们更关注行业的高质量发展与创新，深挖电子商务的服务内涵。
电商法将平台作为独立主体明确义务和权利，是全世界法律的创新。 。
中俄两国电子商务合作日渐多样化，潜力巨大。
电商法会对我们今后的网络生活带来什么样的实质性影响呢？
电商渠道的下沉在很大程度上推动三四线、甚至五六线城市消费的升级。
P2P“暴雷”网贷平台独有的债权转让模式难辞其咎，规范发展迫在眉睫。
全国20多个省市设有直销点，产品出口到南美、中东、欧洲等30多个国家。